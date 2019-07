Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 19 a domenica 21 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

E.STATE A LECCO - In programma la Notte Bianca, uno degli eventi più attesi dell'estate lecchese.

COSTA IN FESTA - Street food e scivolo acquatico da centocinquanta metri saranno il fulcro dell'evento brianzolo.

RAID NOTTURNO - La classica "Vespata" che avvolge il nostro splendido lago. Tutto in una notte: partenza e arrivo a Lecco.

LA NOTTE ROSSA - Il Cavallino Rampante si ferma a Malgrate, nella splendida location del lungolago.

STREET FOOD - Brivio e Barzio ospiteranno le tappe di due street food tour che già hanno fatto visita nel Lecchese.

CALCIO LECCO - La squadra bluceleste si presenta ai suoi tifosi dopo la trionfale stagione chiusasi a inizio giugno con la promozione in Serie C.

