Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 2 a domenica 4 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LEGO IN CITTA' - Torna l'atteso e apprezzato appuntamento con ItLUG al Politecnico di Lecco.

DOPO IL MALTEMPO - A Primaluna si fa festa per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione dopo i danni causati a giugno dall'ondata di maltempo.

BRIVIO - Si celebra la Madonna della Neve a Foppaluera: dieci i giorni di festa in programma.

ROMBANO I MOTORI - Festa della moto a Introbio, tra motori che rombano e chiacchiere in amicizia.

E.STATE A LECCO - Il calendario degli eventi pensato e creato dal Comune di Lecco.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.