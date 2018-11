Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 26 a domenica 28 ottobre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE - Tutto il Lecchese si è mobilitato per celebrare la fine della Grande Guerra.

LECCO-FEZZANESE - Blucelesti a caccia del successo contro i liguri dopo il rinvio della gara di Savona.

MANUTENZIONE DEL CRAZY BOSCO E CASTAGNATA - Ad Aizurro una giornata dedicata ai bambini, tra gioco e pubblica utilità.

DA LECCO ALLO ZIMBAWE - Due referenti Cesvi che coinvolgeranno i pazienti in un’esperienza di forte impatto: si verrà trasportati a 7.000km di distanza.

LECCO CITTA' DEI PROMESSI SPOSI - Nuovo fine settimana di appuntamenti per la bella e lunga rassegna dedicata al celebre romanzo di Alessandro Manzoni. Il programma integrale.

