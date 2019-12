Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da da venerdì 20 a domenica 22 dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTÀ - In centro sarà possibile visitare il "Villaggio di Natale" sotto le "Luci di Lecco" e dilettandosi nel pattinaggio sulla "Pista XXL", mentre a Palazzo delle Paure ha aperto e prosegue la mostra dedicata al "Tintoretto Rivelato" e lì vicino rieccheggiaranno le note di "Tuba sotto l'albero". Rinviata a data da destinarsi, invece, la partita di Serie C tra Calcio Lecco 1912 e Arezzo. Sui monti lecchesi, inoltre, si terranno le tradizionali fiaccolate dell'Antivigilia di Natale.

VERSO IL NATALE - Nella sottosezione dedicata è possibile rintracciare gli eventi natalizi che si terranno in provincia.

CIRCONDARIO - A Carenno si terranno i mercatini di Natale, appuntamento che andrà in scena anche ad Airuno; interessante anche "Bellano's got talent". In Valsassina, invece, sarà possibile visitare la mostra "La classe non è acqua, ma acquerello".

ABBADIA - Dopo il tradizionale lancio dei palloncini, sono altri due gli eventi che avvicinano al Natale: intensa la giornata di sabato con la proiezione di un film per bambini e la merenda comunitaria.

