Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 20 a domenica 22 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

Gli eventi del weekend nel Lecchese

NOTTE BIANCA - Il cuore di Lecco si muoverà fino a notte inoltrata, con una lunga serie di eventi pensati per la Notte Bianca.

NOTTE ROSSA DI MALGRATE - La serata dedicata all'ineguagliabile marchio della Ferrari.

FESTALPINA AIRUNESE - Dieci giorni di eventi musicali per festeggiare gli Alpini.

LECCO PANORAMICA - La grande ruota sul lungolago di Lecco, un punto privilegiato per vedere la città.

VALSASSINA, LA VALLE DEI FORMAGGI - Primo weekend di appuntamenti con la fortunata rassegna, il festival dei formaggi d'autore.

