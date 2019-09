Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LINZANICO IN FESTA - Per le vie del borgo di Abbadia Lariana, come ogni anno, una festa itinerante tra allegria e magia una serata ricca di eventi. Solo sabato.

SGRIGNETTATA - Torna, con un programma rivisitato, la "Sgrignettata": tre giorni di appuntamenti dedicati a trail, trekking, streetboulder, climbing ed eventi sotto l'imponente ombra della Grignetta

CONSONNO - La Sagra di San Maurizio nel posto più magico della provincia garantirà anche un suggestivo giro in mongolfiera.

CALCIO LECCO-MONZA - Al Rigamonti Ceppi, domenica alle ore 17.30, arriva la capolista a punteggio pieno della Serie C. Missione complicatissima per gli uomini di mister Gaburro.

VILLE APERTE IN BRIANZA - C'è sempre l'opportunità di godersi la manifestazione regina di settembre, che propone visite gratuite ad antiche dimore e siti di interesse turistico-culturale.

