Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da da venerdì 21 a domenica 23 febbraio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTÀ - A Palazzo delle Paure prosegue la mostra dedicata ad Alessandro Manzoni e nella vicina Torre Viscontea quella di Stefano Pensotti, mentre la consegna delle chiavi della città apre il lungo programma del Carnevalone 2020. Sport: la Calcio Lecco 1912 ospita la Pro Patria per una sfida sempre calda, mentre la Pallavolo Picco Lecco riceve Costa Volpino e vuole continuare la sua corsa.

CIRCONDARIO - A Garlate sfilano le maschere di Carnevale, tema che avvolge anche il fine settimana di appuntamenti all'interno della splendida Villa Monastero. Appuntamento teatrale, invece, al cineteatro "Artesfera" di Valmadrera.

se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.