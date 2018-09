Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 7 a domenica 9 settembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

OKTOBERLECCH - In Riva Martiri delle Foibe quarta edizione del festival dedicato alla celebre festa tedesca.

FESTA DI FINE ESTATE - A Calolzio si celebra l'arrivo dell'autunno con un ricco sabato sera.

LA SGRIGNETTATA - L'incontro con l'alpinista Cala Cimenti darà il via alla nuova edizione della manifestazione dedicata agli sportivi lecchesi.

LECCO-BRA - Prima partita interna della Serie D 2018/2019 all'interno del nuovo Stadio "Rigamonti-Ceppi". Appuntamento imperdibile per gli sportivi.

GIORNATE DEL PATRIMONIO - Musei e luoghi storici aperti gratuitamente. Scopri l'elenco.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.