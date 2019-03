Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 22 a domenica 24 marzo nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LE GIORNATE DEL FAI - Sei siti d'interesse saranno soggetti alle visite guidate nell'ambito del tradizionale appuntamento a Bellano e Casatenovo.

PICCO-FUTURA VOLLEY - Prima e seconda del girone "A" di Serie B1 si affrontano al "Bione" per un match senza domani.

LECCO-STRESA - Le Aquile della Calcio Lecco 1912 vogliono continuare a volare in alto, verso la Serie C.

FRANZOSO E MISSIROLI IN CITTA' - I due importanti scrittori saranno ospiti de "La Libreria Volante" di Lecco.

GELATO DAY - Si apre la possibilità di degustare il gusto speciale al tiramisù in alcune gelaterie artigianali del Lecchese.

