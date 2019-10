Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTA' - Appuntamento anche con "Lecco Città dei Promessi Sposi". In scena anche la Stagione Teatrale di Spazio Teatro Invito, in via Ugo Foscolo.

PESCATE - Assaggio di Halloween sul lungolago grazie ai "Papà di Pescate".

SUL LAGO - A Bellano arriva il noto attore teatrale e comico Gioele Dix per uno speciale evento gratuito, mentre prosegue il calendario di appuntamenti nel Colichese. A Villa Cipressi apre la mostra dedicata a Pio Manzù.

VALSASSINA - Si corre la Run4CRI per beneficienza: il ricavato sarà destinato alla locale sezione della Croce Rossa Italiana.

OGGIONO - Torna il tradizionale "Ferun", giunto alla 405esima edizione consecutiva.

HALLOWEEN - In arrivo la festa più spaventosa dell'anno: nella dedicata sezione potete trovare gli eventi selezionati dalla nostra redazione.

