Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 26 a domenica 28 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FESTA DI SANT'ANNA - Grandi voci, buon cibo e attività collaterali a Casatenovo. Tutto #ontheboat.

LA NOTTE DELL'INNOMINATO - Uno spettacolo inedito in uno dei luoghi simbolo dei Promessi Sposi.

GIIR DI MONT - Il maltempo limita, ma non stoppa, la celebre corsa tra gli alpeggi di Premana: qui si sono sfidati e si sfideranno ancora alcuni tra i migliori atleti mondiali.

STREET FOOD - A Varenna tappa dello "Street FUD Festival", tour gastronomico.

E.STATE A LECCO - Il calendario degli eventi pensato e creato dal Comune di Lecco.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.