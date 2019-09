Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 27 a domenica 29 settembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

AIR SHOW - Le Frecce Tricolori saranno protagonisi nella splendida Varenna: la manifestazione avrà anche uno scopo benefico grazie a uno dei piloti impegnati nel volo. Previste anche varie modifiche alla viabilità su entrambe le sponde del lago.

VILLE APERTE IN BRIANZA - C'è sempre l'opportunità di godersi la manifestazione regina di settembre, che propone visite gratuite ad antiche dimore e siti di interesse turistico-culturale.

CALCIO LECCO-ALESSANDRIA - Al Rigamonti Ceppi, domenica alle ore 17.30, arriva la vicecapolista della Serie C. Missione, ancora una volta, complicatissima per gli uomini di mister Gaburro.

FOOD - A Calolzio debutta il Mercato Europeo, nella città capoluogo farà capolino l'OktoberLecch, mentre, poco sopra il lago, tornerà "Luppolando per Perledo".

IMMAGIMONDO - Prosegue la rassegna cittadina. Il programma.

