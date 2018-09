Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 28 a domenica 30 settembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

SAGRA DI SAN MICHELE - Decima edizione della ripristinata Sagra galbiatese. L'ampio programma.

SULLE ORME DEL VIANDANTE - Giornata sullo storico sentiero che collega Abbadia sino alla Valtellina.

MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE - Valsassina ancora una volta protagonista con un lungo fine settimana di eventi.

CENT'ANNI DI MEMORIA - Il Forte Montecchio apre le porte alle delegazioni degli Alpini e ai visitatori del luogo storico, tra i fulcri della Prima Guerra Mondiale.

MEETmeTONIGHT - Particolare e bella serata nel cuore di Lecco. Da vivere!

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.