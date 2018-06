Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 15 a domenica 17 giugno nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

Gli eventi del weekend nel Lecchese

LECCO SUMMER FESTIVAL - Si torna a cantare e ballare in centro città. Al termine, la replica dello spettacolo pirotenico.

ASSALTO AL RESEGONE - 58esima edizione della storica camminata che porta in vetta alla cima più famosa della città.

FUORI TUTTI 2K18 - Tre giorni di musica e divertimento a Galbiate, sede del "Fuori Tutti".

LECCO PANORAMICA - La grande ruota panoramica, alta trenta metri, torna ad essere l'assoluta protagonista sul lungolago di Lecco.

NOTTE BIANCA - Ritorna, promossa dai commercianti locali, la Notte Bianca di Barzago. Negozi aperti e iniziative fino a tarda notte.

