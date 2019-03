Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 29 a domenica 31 marzo nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CAMMINATA DELL'AMICIZIA - Il tradizionale evento di beneficienza compie 46 anni. Valentino Rossi è il testimonial scelto per l'occasione.

VALMA STREET BLOCK - Trentacinque ostacoli da superare: ci si iscrive fino all'ultimo, ecco come.

AUTO STORICHE A VARENNA - Gli affascinanti bolidi arrivano sulla perla del Lario lecchese.

EVENTI AL PLANETARIO - Dall'Antimateria alle proiezioni in cupola, nella sempre interessante location del Planetario di Lecco.

"DUMBO" AL PALLADIUM - L'attesissimo film di Tim Burton arriva nella sala di proiezione lecchese.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.