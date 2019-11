Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

AL PLANETARIO - Serata sul terrapiattismo: com'è nata questa bislacca teoria? Ne parla venerì sera Loris Lazzati in una interessante e divertente conferenza al Planetario di Lecco.

MUSICA JAZZ - "San Pietro a Majella civico 35" a Spazio Teatro Invito: un progetto che racconta la canzone napoletana trasfigurandola con un linguaggio jazzistico che ne custodisce il patrimonio melodico.

LIBRI - Sabato un ospite d'eccezione in città: lo scrittore Marcello Fois presenta il suo ultimo romanzo, "Pietro e Paolo", alla libreria Volante di Lecco.

PALLONCINI E CALENDARIO - Pioggia permettendo, ad Abbadia Lariana si lanciano i palloncini con le letterine dei bambini per Babbo Natale e si inaugura l'originale Calendario dell'Avvento al Civico museo setificio Monti.

CINEMA - Già nel weekend sarà possibile ammirare il nuovo film di animazione Disney, l'attesissimo "Frozen II - Il Segreto di Arendelle". Ecco una guida per capire dove sarà possibile guardarlo.

