Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FESTA DI SAN NICOLO' - Lecco celebra i giorni dedicati al suo Santo Patrono.

PISTA DI PATTINAGGIO - Apre, nel cuore della città, la pista di pattinaggio XXL: info e costi.

ALLA SCOPERTA DEI CIELI ALIENI - Interessante serata al Planetario di Lecco.

DENSO WEEKEND A MANDELLO - Un lungo fine settimana, con tanti eventi, è pronto a cominciare a Mandello del Lario.

ANTONELLA RUGGIERO IN CONCERTO - La conosciuta cantautrice si esibirà per beneficienza.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.