Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 30 agosto a domenica 2 settembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CAMPO - La Calcio Lecco 1912 debutta in casa contro la Pro Vercelli allenata dal Campione del Mondo 2006 Alberto Gilardino.

BONACINA EXPRESS - Nell'ambito della Festa della Comunità della Parrocchia Sacro Cuore di Bonacina si tiene il consueto appuntamento con il "Bonacina Express", alla quarte edizione.

MANDELLO - Torna il Sonica Festival in viale Medaglie Olimpiche Mandellesi: il programma.

SUL LAGO - Civate in festa: tre giorni di appunamenti a bordo lago.

E.STATE A LECCO - Il calendario degli eventi pensato e creato dal Comune di Lecco.

