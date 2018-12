Cosa fare oggi, ultima domenica dell'anno, a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere in questa domenica 30 dicembre 2018, ultima dell'anno? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

APERTURE INVERNALI A VILLA MONASTERO - Non perdete le aperture straordinarie della splendida dimora sul lago a Varenna, visitabile anche oggi dalle 10.30 alle 16.30.

PRESEPE DI CARTA AL LAVELLO - Al Lavello il presepe di carta della tradizione bergamasca. L'iniziativa, proposta nel complesso religioso in riva all'Adda a Calolziocorte, è stata organizzata dal "Centro culturale Il Lavello" e sarà visitabile fino ale 20 gennaio 2019.

LA SLITTA DI BABBO NATALE - Babbo Natale è già passato? Niente paura, non è tardi per provare la sua slitta sul lago! Appuntamento dalle 14 alle 18 nel Golfo di Lecco.

L'OTTOCENTO LOMBARDO IN MOSTRA - Per chi ancora non avesse visitato questa straordinaria mostra. Fino al 20 gennaio 2019 le sale di Palazzo delle Paure a Lecco si apriranno per accogliere le suggestioni della pittura lombarda dell'Ottocento.

PISTA DI PATTINAGGIO A MANDELLO - In piazza del Comune a Mandello c'è la pista di pattinaggio per un po' di sano movimento ai piedi della Grigna.