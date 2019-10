Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 4 a domenica 6 ottobre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

APOCALYPSE WEEK - Una settimana dedicata alle catastrofi, tema che affascina irresistibilmente bambini e ragazzi, ma anche gli adulti. Gamma ray bursts ed estinzione dei dinousari tra gli argomenti di maggiore interesse.

VILLE APERTE IN BRIANZA - C'è sempre l'opportunità di godersi la manifestazione regina dell'autunno, che propone visite gratuite ad antiche dimore e siti di interesse turistico-culturale anche nel primo weekend di ottobre.

LE PAROLE VALGONO - La prima edizione del Festival, che si terrà a Lecco dal 4 al 6 ottobre 2019, propone incontri tematici, laboratori didattici e spettacoli. Ospiti d'eccezione Manuel Agnelli venerdì sera e Vinicio Capossela sabato.

FESTA DEL CIOCCOLATO - In piazza Cermenati l'8^ edizione della Festa del cioccolato, la rassegna promossa da Confesercenti Bergamo in collaborazione con il Comune di Lecco, che proporrà deliziose specialità degli artigiani cioccolatieri provenienti da varie regioni d'Italia.

CAMMINATA MANZONIANA - Tre percorsi cittadini, di diversa lunghezza, alla scoperta dei luoghi che hanno reso Lecco celebre nel mondo tra le pagine scritte dal Manzoni.

FESTA DI LECCO MADONNA DEL ROSARIO - Domenica 6 ottobre si celebra la Festa di Lecco Madonna del Rosario. In programma appuntamenti sacri, culturali e di intrattenimento.

