Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 5 a domenica 7 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

E.STATE A LECCO - Scopri cos'ha in programma il Comune di Lecco per questo fine settimana.

ASSALTO AL RESEGONE - La tradizionale scalata verso una delle vette più conosciute di tutta Italia.

FEST IN VAL - La piazza del mercato di Valmadrera torna ad animarsi grazie alla bella manifestazione lunga tre giorni.

ESTATE SUL CAMPANILE - Lecco vista al tramonto dal suo punto più alto? Ecco come fare.

NOTTE BIANCA A MOLTENO - Una lunga serata sotto le stelle: scopri il programma e le iniziative.

