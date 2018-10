Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 5 a domenica 7 ottobre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FESTA DEL CIOCCOLATO - L'ormai tradizionale festa dedicata al dolce più amato torna protagonista in centro città.

MANIFESTA - La rassegna dedicata al sociale movimenterà Lecco nel corso di sabato e domenica.

BELLANO ENDURO URBAN CUP - Sport ad alta spettacolarità sulle rive del lago.

PAOLO MIGONE A "LE PIAZZE" - Il noto comico si esibirà presso il centro commerciale in occasione del 25esimo anno di attività.

LECCO-BORGOSESIA - I blucelesti tornano a giocare di fronte ai loro tifosi all'interno del tempio del calcio cittadino. L'obiettivo è quello di fare dodici punti in campionato.

