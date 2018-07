Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 6 a domenica 8 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

Gli eventi del weekend nel Lecchese

FEST IN VAL - Tre giorni di musica e buon cibo a Valmadrera, dove suonerà un gruppo notissimo al grande pu

CHECK UP DEL SAN MARTINO - La 39esima edizione di una grande classica dell'estate lecchese.

SAGRA DE PESCARENECH - Primo weekend di festa nel bel rione lecchese.

LECCO PANORAMICA - La grande ruota panoramica, alta trenta metri, torna ad essere l'assoluta protagonista sul lungolago di Lecco.

FESTA DEL LAGO A VARENNA - Due giorni di eventi all'interno della splendida cornice di Varenna, la perla del lago, chiusa dallo spettacolo pirotecnico.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.