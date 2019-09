Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 6 a domenica 8 settembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTÀ - Il calendario degli eventi in programma a Lecco, pensati dal Comune in vista del periodo estivo. Attenzione soprattutto per "Cracking Art" e alla finale del "Giuga Rock". Domenica 8 in piazza XX Settembre sarà allestito il mercatino dell’antiquariato, mentre da piazza S. Andrea a Maggianico prenderà il via la 7^ Vertical del Magnodeno e, alle 10, dal Camping Rivabella prenderà il via il 20° Jumbo Run Lecco.

LARIO EXPRESS - Il treno storico che porta da Milano al Lago torna protagonista sulle ferrovie lecchesi: i dettagli.

VALLE DEI FORMAGGI - Leonardo da Vinci ancora protagonista in Valsassina.

VIVA LA GUZZI! - Il marchio dell'Aquila di Mandello del Lario raduna i suoi estimatori sparsi nel mondo: sul lago sono attese decine di migliaia di persone.

FESTE RIONALI - Chiusa la festa di Bonacina, tocca al XX Scigalott d'Or, alla festa di Maggianico e a quella della Madonna alla Rovinata, con Runvinata annessa (sabato 7), riunire i lecchesi. Appuntamento anche a Garlate per “Le Corti”.

