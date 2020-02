Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da da venerdì 7 a domenica 9 febbraio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTÀ - In centro città è ancora possibile dilettarsi nel pattinaggio sulla "Pista XXL", mentre a Palazzo delle Paure apre la mostra dedicata ad Alessandro Manzoni e nella vicina Torre Viscontea quella di Stefano Pensotti. Primo appuntamento casalingo del girone di ritorno per l'AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco, clou sportivo con la Calcio Lecco 1912. Interessante ciclo d'incontri quello che si apre al Planetario di Lecco.

CIRCONDARIO - Olginate ricorda lo scomparso Claudio Corti, sopravvissuto alla tragedia dell'Eiger nel 1957, mentre a Valmadrera si apre la mostra "Noi Artemisia".

