Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

NAMELESS - Lo spettacolare festival musicale taglia il traguardo della settima edizione: ancora in vendita tanti biglietti.

LA SBIELLATA - Decima edizione della quattro giorni musicale di San Zeno, frazione di Olgiate Molgora.

ATLETICO MADRID - Evento dedicato a tutti i bambini che amano il calcio, che potranno divertirsi nell'area provando le loro abilità in tanti modi differenti.

"E' TEMPO DI FESTA" - La tradizionale festa patronale del quartiere Santo Stefano: scopri il programma integrale.

NOTTE BIANCA - A Calolziocorte e Barzanò si fa festa sotto le stelle.

