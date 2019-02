Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 8 a domenica 10 febbraio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GIORNO DEL RICORDO - Lecco ricorda i martiri delle foibe con una cerimonia e un incontro pubblico.

FESTA DI SAN GIROLAMO - Nella frazione di Vercurago va in scena la tradizionale festa paesana.

CIOCCOLATA CALDA ALLA PISTA DI PATTINAGGIO - Aperta, nel cuore della città, la pista di pattinaggio XXL: info e costi.

IL PLANETARIO RENDE AL GENIO - Una serata dedicata a Stephen Hawking a pochi mesi dalla sua scomparsa.

CARABINIERI IN CONCERTO A MANDELLO - La fanfara sarà protagonista al teatro "De Andrè".

