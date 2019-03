Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 8 a domenica 10 marzo nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CARNEVALONE 2019 - Sabato 9 la lunga settimana di festeggiamenti culminerà nella giornata clou, con l'attesissima sfilata a farla da padrona.

PICCO LECCO-ALBESE - L'attesissimo derby di pallavolo tra la vicecapolista lecchese e le comasche.

CARNEVALE A OLGINATE - Anche a Olginate si terranno gli attesi festeggiamenti per Carnevale.

INCONTRI A KM "0" - Nuovo appuntamento della serie d'incontri organizzati a Oggiono.

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI PLANETARI - Il Planetario Civico di Lecco apre le porte per il fine settimana.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.