Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 8 a domenica 10 novembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

SPORT - Sabato sera l'AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco riceve l'Esperia Cremona per il debutto tra le mura amiche del "Bione", mentre domenica la Calcio Lecco 1912 ospita il Renate per il suo match di Serie C.

IN CITTA' - Appuntamento anche con "Lecco Città dei Promessi Sposi". In scena anche la Stagione Teatrale di Spazio Teatro Invito, in via Ugo Foscolo, "Lecco Lirica" e "Canti e incitamenti della montagna" a favore di Telethon.

SUL LAGO - Prosegue la rassegna "Il Bello dell'Orrido" di Bellano.

VALSASSINA - Nuovo appuntamento con "La Valle dei Formaggi" a Barzio.

TRADIZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - A Calolzio si festeggia il patrono San Martino, mentre a Oggiono apre la mostra fotografica per sensibilizzare sul tema della violenza nei confronti delle donne.

