Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 9 a domenica 11 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CALCIO - La Calcio Lecco 1912 apre la sua stagione tra le mura amiche: ospite la Giana Erminio di Gorgonzola.

VALSASSINA - La "Valle dei Formaggi" entra nel vivo, nel segno di Leonardo Da Vinci.

BARZIO - Si inaugura la 54^ Sagra delle Sagre: più di cinquanta espositori con i prodotti della Valsassina, ogni giorno musica e buona cucina.

CIVATE - Va in scena la "Festa del Lago", a Isella: il programma della tre giorni.

LAGO - Ad Abbadia Lariana torna la "Festa di San Lorenzo", tradizionale appuntamento dell'estate in paese.

E.STATE A LECCO- Il calendario degli eventi pensato e creato dal Comune di Lecco.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.