Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 9 a domenica 11 novembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

"COSE DA LUPI" - Spettacolo allo "Spazio Teatro Invito" rivolto ai più piccoli.

GALILEO AL PLANETARIO - All'interno del Planetario di Lecco un percorso diviso di due parti.

"LA FINE DELLA I GUERRA" - Le battute finali e ciò che è successo dopo la Grande Guerra.

"LADY BIRD" A MANDELLO - Prosegue la rassegna cinematografica: scopritela!

LECCO CITTA' DEI PROMESSI SPOSI - Nuovo fine settimana di appuntamenti per la bella e lunga rassegna dedicata al celebre romanzo di Alessandro Manzoni. Il programma integrale.

