Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 13 a domenica 15 aprile nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

ASTRONAUTICON 9 - Torna al Planetario di Lecco la convention nazionale: momento di incontro, scambio e conoscenza tra gli appassionati di astronautica: le conferenze in programma.

CINEINCITTÀ 2018 - Si conclude - nel weekend - la III edizione della rassegna cinematografica che vuole far conoscere i registi, i filmmaker lecchesi e le storie del territorio ad un più ampio pubblico. In cartellone: "Storia di una goccia" di Nicoletta Favaron, "L'albero di cartone" di Marurizio Faia, i videoclip di Emanuele Battazza e di Matteo Colombo e gli elaborati degli allievi del corso "Spettacolaree".

VISITE GUIDATE AL "MATITONE" - Apre le porte a lecchesi e turisti il campanile della basilica di San Nicolò che - dal 1904 - svetta sulla città. Le visite guidate, tenute dai volontari della parrocchia, porteranno gli ospiti fino alla balconata, che si trova sulla sommità a 96 metri di altezza.

PASSEGGIATA AI PIANI RESINELLI - È una camminata notturna, adatta a tutti e a scopo benefico, ai Piani Resinelli, con rinfresco al Belvedere e cena al ristorante, quella in programma la sera di sabato. La manifestazione è organizzata dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte in collaborazione con Blue Moon on the Road, Prealpina, Foto Club Libero Pensiero e Pro Loco Calolziocorte per una raccolta fondi che contribuirà ad acquistare un nuovo automezzo per trasporto disabili.

