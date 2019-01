Cosa fare nel giorno dell'Epifania a Lecco e provincia

"L'Epifania tutte le feste si porta via". Mancano pochi giorni al termine delle lunghe Festività nel Lecchese e non solo. E, qundi, siamo a proporvi questa miniguida, relativa agli eventi in programma nel fine settimana che parte oggi, venerdì 4, e si chiuderà domenica 6 gennaio, scritta grazie alla sezione eventi di LeccoToday, che seleziona alcuni appuntamenti in calendario.

PESA VEGIA - Si rinnova la tradizione bellanese: dopo più di quattrocento anni, l'appuntamento principe del lago tornerà a stupire. I dettagli.

BEFANA SULLA PISTA DI PATTINAGGIO - A Lecco ci sarà ancora parecchio tempo per divertirsi sulla grande pista di pattinaggio installata in piazza Garibaldi. Evento speciale quello in programma per il giorno della Befana.

LA BEFANA DAI POMPIERI - I Vigili del Fuoco hanno organizzato il consueto pomeriggio dedicato ai più piccoli, che potranno visitare la Caserma e attendere l'arrivo della Befana.

EPIFANIA A CIVATE - Due gli eventi, di stampo religioso e laico, in programma nel fine settimana a Civate.

PRESEPE VIVENTE A ONNO - Bella rappresentazione religiosa sulla sponda occidentale del ramo del lago di nostra competenza.