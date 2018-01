Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 5 a domenica 7 gennaio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

CALCIO, IL LECCO ATTENDE LA PRO PATRIA - La squadra di Alessio Delpiano vuole capitalizzare la sfida del "Rigamonti-Ceppi" per accorciare la classifica verso la capolista bustocca.

FESTA DELLA BEFANA A LECCO - In città la simpatica vecchietta si festeggia tra musica, divertimento e dolciumi.

UNA BEFANA "IN PISTA" - Una speciale Befana sfreccia sul ghiaccio della pista di pattinaggio di Lecco, regalando a tutti il carbone.

PESA VEGIA 2018 - La tradizione rivive a Bellano, dove è in programma la grande rievocazione storica dei cambi di pesi e misure, con il corteo dei Re Magi, che unisce sacro e profano. (tutto il programma)

ARRIVA LA BEFANA IN VALSASSINA - Si cala dal campanile della chiesa di Sant'Alessandrio la Befana di Barzio. La festa, però, inizia prima con un buon piatto di busecca.

FESTA DELLA BEFANA DAI VIGILI DEL FUOCO - Una giornata di festa presso la sede centrale dei VVF di Lecco, con la Befana che scende dal castello di manovra portando una pioggia di caramelle per i più piccoli.

FIACCOLTA DELL'EPIFANIA - Si parte da Olginate per raggiungere Consonno e, poi, fare ritorno con la fiaccolata del 6 gennaio, che sarà accompagnata dai Re Magi.

PRESEPE VIVENTE A ONNO - Un presepe vivente attraverserà i vicoli di Onno (Oliveto Lario), incontrando le arti e i mestieri della tradizione storica, per giungere alla capanna dove è nato Gesù Bambino.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.