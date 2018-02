Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 9 a domenica 11 febbraio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

CARNEVALONE 2018 - Al via il calendario di eventi del "Carnevalone" di Lecco con il corteo dei Regnanti, accompagnati dalla Filarmonica "Giuseppe Verdi", e la consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco.

CARNEVALE OGGIONESE - Edizione numero 54 del "Carnevale Oggionese" che animerà le vie del centro città con la sfilata delle maschere.

CARNEVALE A VILLA MONASTERO - Si festeggia il Carnevale nella splendida Villa Monastero. In programma: la sfilata delle maschere, un laboratorio per bambini e una gustosa merenda.

FESTA DI CARNEVALE - È "il cibo" il tema della sfilata del Carnevale di Mandello del Lario, con partenza e arrivo in piazza del Mercato, dove la festa si concluderà con un momento di animazione per i più piccoli e chiacchiere in allegria per tutti.

GIUGAROCK 2018 - Va in scena a Ballabio la prima sfida del "GiugaRock 2018". Sul palco: "Dateless Night", "Dawn Street" e "Over The Wall".

VISITE AL "MATITONE" - Apre le porte a lecchesi e turisti il "Matitone", il campanile della basilica di San Nicolò, per un pomeriggio di visite guidate fino alla balconata.

