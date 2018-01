Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 26 a domenica 28 gennaio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

GIORNO DELLA MEMORIA - Si celebra il Giorno della Memoria a Lecco e in provincia, nel ricordo dello sterminio e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Per conoscere gli eventi in programma: clicca qui.

LA CITTÀ INFINITA - Uno spazio-gioco di costruzione, che utlizza materiali di scarto industriale per creare e ricreare infiniti spazi urbani, è quello allestito presso la Torre Viscontea, dove i più piccoli, ma non solo, saranno coinvolti manualmente, progettualmente ed emotivamente.

BRUCIA, BRUCIA LA GIBIANA! - Si brucia la Gibiana ad Oggiono, con performance di danza e teatro, il grande falò ed un buon piatto di risotto con salsiccia.

SI BRUCIA LA GIUBIANA - La tradizione rivive a Merate con un laboratorio per bambini, il corteo per le vie del centro storico ed il rogo della Giubiana, accompagnato da un delizioso rinfresco.

FESTA DELLA GIBIANA - Si celebra la festa della Gibiana a Galbiate. In programma: lettura animata, corteo con cucchiai e pentolacce, musiche e danze popolari ed un caldo risotto per chi assisterà al falò.

FALÒ DELLA GIBIANA - Si accenderà dopo il calar del sole il suggestivo falò della Gibiana a Montevecchia. In attesa del buio: un laboratorio per bambini ed una merenda per tutti accompagnata da bevande calde.

GIUGAROCK 2018 - Al via con la presentazione delle band in gara ed il concerto inaugurale la nuova edizione del "GiugaRock", il contest musicale per emergenti.

