Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 22 a domenica 24 dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

TEMPO DI NATALE A LECCO - Si attende il Natale in città con gli appuntamenti di "Tempo di Natale 2017". Nel weekend: letture per bambini, concerti, bancarelle, magie ed acrobazie e "Christmas on the Road", con la pista di pattinaggio sempre aperta in piazza Garibaldi e il villaggio di Natale in piazza Cermenati.

ARRIVA BABBO NATALE - È una grande festa la vigilia di Natale a Bellano, dove sarà allestito un grande villaggio con Babbo Natale (che arriverà in elicottero) e gli elfi (gli eventi).

AGRINATALE - Un weekend per tutta la famiglia a Pasturo, con i mercatini, la casa di Babbo Natale, la fattoria natalizia e il battesimo della sella.

ASPETTANDO IL NATALE - Una vigilia di Natale gustosa e divertente in Valsassina, presso la Carozzi Formaggi, con un aperitivo indimenticabile e per i più piccoli, immancabile, Babbo Natale.

MERCATINI DI NATALE A CARENNO - Il centro del paese si anima con i mercatini di Natale, con bancarelle di hobbistica ed artigianato, ma non solo: in programma tante attività per i più piccoli.

NATALE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO - In programma al Planetario di Lecco "Tutto nel mondo è mutevole tempo", un suggestivo reading con Luca Redaelli e Filippo Ughi.

