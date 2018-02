Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 23 a domenica 25 febbraio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

BIRRALP - Un weekend per buongustai, tra degustazioni e musica dal vivo, ai Piani di Artavaggio con "Birra ad Alta Quota". (tutte le info)

VISITE AL "MATITONE" - Apre le porte il campanile della basilica di San Nicolò per una serie di visite guidate fino alla balconata, che si trova sulla sommità a 96 metri di altezza.

MERCATINO DELLE PULCI - In vendita abiti, libri, accessori, borse e tanto altro al Mercatino delle Pulci di Valmadrera, con gli oltre 130 espositori che ogni mese richiamano visitatori da tutta la Lombardia.

CAI LECCO IN FESTA - La Scuola di SciAlpinismo del CAI Lecco festeggia il 50° corso base e lo fa in grande con una giornata di festa aperta a tutti ed un contest (tutte le info).

INCONTRO AL PLANETARIO - Un tema affascinante e curioso quello al centro della conferenza in programma al Planetario di Lecco. Il geologo del CNR Gianluca Norini parlerà, infatti, di vulcani e terremoti extraterrestri.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.