Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 6 a domenica 8 aprile nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

CAMMINATA DELL'AMICIZIA - Le vie di Bosisio Parini si animano con la tradizionale marcia non competitiva a scopo benefico promossa dal Gruppo Amici. Nel pomeriggio, a conclusione della camminata e delle premiazioni, spettacoli e intrattenimenti per grandi e bambini.

VALMA STREET BLOCK - La manifestazione di bouldering si sposta a Civate, ma gli ingredienti non cambiano: sport, musica e divertimento (tutto il programma).

CAMMINANDO DA IMBERSAGO A BRIVIO - Si passeggia alla scoperta dei tesori di Imbersago e di Brivio con la prima tappa di Camminando con le Pro Loco 2018, tra arte, natura e buon cibo.

SABATO A VILLA MONASTERO - Un pomeriggio ricco di eventi, per coinvolgere adulti e bambini, a Villa Monastero di Varenna. In programma (qui i dettagli): "Disegniamo l'Arte" e "Un tè tra le camelie".

GIUGAROCK 2018 - Va in scena a Garlate la terza sfida del "GiugaRock 2018". Sul palco, per una serata di buona musica, salgono: "Batti", "Blan 1" e "Noccioman".

