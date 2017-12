Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 29 a domenica 31 dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

SAN SILVESTRO A LECCO - Un Capodanno scintillante nel cuore della città, con un grande spettacolo di teatro acrobatico figurativo di fuoco e i fuochi d'artificio ad illuminare il nuovo anno. (tutti i dettagli)

CAPODANNO SUI PATTINI - La pista di Lecco ospita il brindisi di mezzanotte, con panettone e spumante, per iniziare il 2018 sui pattini.

APERITIVO DI CAPODANNO IN MINIERA - Si attende il nuovo anno sottoterra alle Miniere Resinelli dove è in programma una visita ed un aperitivo augurale.

LA STELLA DI NATALE - Un eccezionale viaggio tra astronomia, storie e arte per spiegare uno dei più affascinanti misteri di ogni tempo sotto la cupola del Planetario di Lecco.

