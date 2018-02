Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 16 a domenica 18 febbraio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

CARNEVALONE 2018 - È il weekend clou del "Carnevalone" di Lecco. In programma c'è la sfilata, che si concluderà con le premiazioni in piazza Garibaldi, lo spettacolo dei "Carioca Dance" e la serata musicale tra dance e country.

CARNEVALE A MERATE - I coriandoli rallegrano e colorano la città per il Carnevale: una giornata di festa con la sfilata, spettacoli circensi e comici, laboratori di bolle di sapone e tanto altro.

CARNEVALE DERVIESE - Un pomeriggio di allegria e di divertimento tra le vie del borgo lariano, con il corteo di carri e maschere, spettacoli di magia, truccabimbi ed una golosa merenda per tutti.

SAN VALENTINO A VILLA MONASTERO - "Il bacio più bello" è la romantica iniziativa proposta alle coppie che visiteranno la splendida villa di Varenna, che potranno parteciparvi scattandosi una foto. (tutti i dettagli del concorso)

CINEINCITTÀ 2018 - Al via nel weekend la III della rassegna cinematografica che promuove i registi ed i filmmaker lecchesi, nonché i luoghi e le storie del territorio (le pellicole in cartellone).

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.