Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 2 a domenica 4 febbraio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

FESTA DI CHIUSURA ALLA PISTA DI PATTINAGGIO - si saluta il periodo natalizio e si accoglie il Carnevale 2018 alla pista di pattinaggio di Lecco che chiude con una golosa merenda per tutti i visitatori.

WEEKEND AL PLANETARIO - si inaugura con tanti eventi, per grandi e piccoli curiosi ed appassionati del cielo, il mese di febbraio al Planetario di Lecco: gli eventi.

GITA IN PALUDE - si festeggia con un'escursione alla Palude di Brivio la firma della Convenzione di Ramsar, un accordo internazionale per aumentare la consapevolezza sulle più importanti aree umide del mondo.

ECONUOTATA "FREDDA" - Una eco-nuotata "fredda" nelle acque del lago di Como, tra Mandello e Onno, è quella promossa dal Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero, in collaborazione con numerose associazioni ambientaliste, contro la dispersione delle plastiche nei laghi e contro il cambiamento climatico.

GIORNO DELLA MEMORIA - in corso di svolgimento a Lecco e in provincia il calendario di eventi dedicato al Giorno della Memoria, nel ricordo dello sterminio e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. per conoscere tutti gli appuntamenti in programma: clicca qui.

