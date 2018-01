Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 12 a domenica 14 gennaio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

"GIORNATA DEI NONNI" SUI PATTINI - C'è una festa per grandi e piccoli alla pista di pattinaggio di Lecco, dove tutti i bambini accompagnati dai nonni potranno divertirsi sul ghiaccio senza pagare il biglietto.

TORNA A NAVIGARE LA SLITTA DI NATALE - Nel golfo di Lecco torna la slitta di Babbo Natale, che navigerà per tutto il weekend con partenza dalla piattaforma.

VISITA AL CONVENTO DI PESCARENICO - La chiesa ed il convento di Pescarenico aprono le porte ai visitatori che ne vorranno scorprire la storia e le curiosità.

PASSEGGIATA IN NOTTURNA AI RESINELLI - Una camminata notturna ai Piani Resinelli, con rinfresco al Belvedere e cena a base di pizzoccheri, per un sabato sera alternativo.

ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL CIELO AL PLANETARIO - Un pomeriggio alla scoperta delle meraviglie del cielo al Planetario di Lecco, con la proiezione in cupola e la possibilità - meteo permettendo - di osservare il cielo con i telescopi.

MOSTRA DI PRESEPI E DIORAMI - Si chiude nel weekend la 7^ edizione della mostra di presepi e diorami, allestita a Palazzo delle Paure. In esposizione ci sono rappresentazioni sempre diverse, per ambientazione e interpretazione, della nascita di Gesù, valorizzate dalla presenza di statue realizzate da maestri scultori italiani e stranieri.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.