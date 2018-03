Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 2 a domenica 4 marzo nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

11^ VOLKSWAGEN LECCO HALF MARATHON - In città si corre la Volkswagen Lecco Half Marathon, una delle mezze più veloci ed eleganti di tutta Europa, che "apre" anche ai non agonisti con la camminata promozionale di 10 km, la bimbirun, la corsa con il passeggino e la corsa a 4 zampe.

CINEINCITTÀ - Il sipario si rialza al Teatro Invito per la proiezione dei film del 2° weekend di "CineIncittà", la rassegna cinematografica che promuove i registi ed i filmmaker lecchesi, nonché i luoghi e le storie del territorio. (i film in cartellone)

PASSEGGIATA AL PIAN DELLE BETULLE - Una camminata al chiar di luna, adatta a tutti, è in programma con partenza dall'Alpe di Paglio, arrivo al Pian delle Betulle e ritorno, con aperitivo al Belvedere dell'Alpe Ortighera e cena al ristorante.

MINE DAY - Una giornata di giochi, di nuove scoperte e di buon cibo a Cortabbio di Primaluna, località Fregera: tutto il programma.

BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA - Il Monastero del Lavello di Calolziocorte ospita la 1^ Biennale d'Arte contemporanea della Brianza. In esposizione opere di: Stefano Antozzi, Robert Beck, Ennio Benaia, Alessio Bernardini, Francesca Borgo, Han De Leeuwerk, Enrico Del Rosso, Turi Di Stefano, Sam Emam, Margarita Kolesnikova, Federico Fulcheri, Claudia Limacher, Helene Rigolleau, Samantha Rivieccio, Maurizio Romeo, Carmen Cecilia Rusu, Daniele Santoro, Seraphine, Maddalena Sirtori, Martin Gaudreault, Margherita Giordano, Teddy Lo Studio, Jean Marc Serieys.

