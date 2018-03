Cosa fare nel weekend di Pasqua a Lecco e provincia

Cosa fare nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL LECCHESE

TOUR MANZONIANO - Un viaggio alla scoperta di Alessandro Manzoni e dei fatti narrati ne "I Promessi Sposi" con la passeggiata tra storia, letteratura e arte, in programma a Lecco, che farà tappa alla casa-museo Villa Manzoni, in Piazza Manzoni e nel rione di Pescarenico.

VISITE AL "MATITONE" - Apre le porte a lecchesi e turisti il "Matitone", il campanile della basilica di San Nicolò che - dal 1904 - svetta sulla città, con una serie di visite guidate fino alla balconata, che si trova sulla sommità a 96 metri di altezza.

PASQUA IN VALSASSINA - È un evento dedicato a tutta la famiglia quello che la Carozzi Formaggi ha organizzato - domenica 1 aprile - per festeggiare la Pasqua, tra divertimento e gusto: caccia alle uova, trucca bimbi, musica e un gustoso aperitivo.

PASQUETTA A VILLA MONASTERO - "Caccia al Tesoro Botanico" a Varenna. I bambini, con genitori e amici, verranno guidati alla scoperta del ricco giardino botanico della Villa, seguendo le indicazioni riportate su di una mappa. Al termine i piccoli esploratori riceveranno una dolcissima sorpresa.

PASQUA ALLE "PIAZZE" - Lo storico centro commerciale di corso Carlo Alberto, Lecco, apre le porte ai bambini con un pomeriggio di animazione gratuita tra gioco gonfiabile, truccabimbi e ovetti di cioccolato per tutti.

