ZaCup 2019 - Skyrunning World Series

E' tempo di tornare a correre in Grigna. Dopo un anno di attesa e l'annuncio avvenuto a ottobre 2018, infatti, ormai ci siamo: la corsa organizzata dal Team Pasturo con la collaborazione de "I Soci de Pastur", Comune di Pasturo e Falchi Lecco sarà tappa delle Migu Run Skyrunner World Series, circuito internazionale annuale di skyrunning. Sono punti importanti quelli in palio in Valsassina, dove sono già arrivati alcuni dei migliori atleti in gara.

I riflettori saranno accesi su Oriol Cardona Coll, in vetta alla classifica generale con cinquecento punti, sul primo inseguitore Ruy Ueda (490) e sullo specialista di casa Daniel Antonioli, al settimo posto della generale con 360 lunghezze accumulate. Più ampio il distacco nella graduatoria femminile, dove Sheila Aviles Castano (560) è inseguita da Ragna Debats (500) ed Elisa Desco (480).

Al vincitore e vincitrice andranno cento punti, al secondo e alla seconda ottanta e settanta a chi giungerà terzo e terza sul traguardo; punti saranno assegnati fino alla ventesima posizione per ogni categoria.

ZaCup: la storia (da zacup.it)

16 Settembre 2012, lungo il percorso dell’ultima edizione del Sentiero delle Grigne, nasce l’idea di organizzare una gara in memoria di Andrea Zaccagni deceduto durante un’ascesa in solitaria al Cervino l’11 Settembre dello stesso anno.

La decisione del CAI Missaglia di non dare più seguito all’organizzazione del Sentiero delle Grigne “Trofeo Scaccabarozzi” apre la strada all’idea della nuova gara. E così confrontandosi con gli amici del CAI Missaglia e con l’entusiasmo di Alberto, un primo piccolo gruppo di ragazzi di Pasturo decide che la Grigna è un teatro naturale per lo Skyrunning e che merita di continuare ad avere una gara sui suoi sentieri, quei sentieri amati e percorsi molte volte da Andrea. Ma questa volta la gara deve essere “made” in Pasturo perché si vuole che diventi un evento per tutto il paese. Nuovo percorso, sempre altamente spettacolare e tecnico, ma che si snoda tutto intorno al solo Grignone: 27 km con 2650mt di dislivello positivo.

22 Settembre 2013 è la data della prima edizione, da allora di passi ne sono stati fatti e attorno alla ZacUP Skyrace delle Grigne è nata anche un Associazione Sportiva e un Team che annovera oltre 150 atleti.

A Ottobre 2018 è stato firmato accordo con MiguRun per l’organizzazione nel triennio 2019-2021, alla terza domenica di Settembre, una prova delle Skyrunning World Series sulle Grigne . Il Team Pasturo, in accordo con MiguRun, proporrà la ZacUP nel 2019 e nel 2021 per dare spazio nel 2020 al ritorno di una gara storica che ha portato le Grigne nel mondo: la Grigne SkyMarathon che ripercorrerà i sentieri del Trofeo Scaccabarozzi toccando la vetta delle due Grigne per un percorso di 42km e 3800 mt di dislivello positivo.

La ZacUP è nata dal cuore, e dall’amicizia e quel cuore continua a battere forte.

Dal 2019 la ZacUP Skyrace delle Grigne sarà dedicata oltre che ad Andrea Zaccagni anche a Gabriele Orlandi Arrigoni, uno degli ideatori della ZacUP e tra i fondatori del Team Pasturo. Gabriele è scomparso prematuramente in un incidente stradale il 22 Novembre 2018 dopo aver provato la gioia e la soddisfazione di vedere la ZacUP entrare nel panorama mondiale.