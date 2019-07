Cinema Living Land a Molteno

L'Amministazione Comunale di Molteno ospita e promuove la prima serata della rassegna cinematografica #film4change, progetto voluto da Living Land e volto all'approfondimento di tematiche legate ai diritti e all'ambiente. La serata prevederà la proiezione di "Zootropolis", film d'animazione del 2015 per la regia di Byron Howard e Rich Moore, dove si affrontano i temi del razzismo e dei pregiudizi nella società.

La proiezione del film è prevista presso il Parco di Villa Rosa, Via San Giorgio 1, per lunedì 8 luglio alle ore 21.45 e sarà anticipata, a partire dalle ore 21.30, dalla presentazione del progetto "Living land" e dalla visione del cortometraggio inerente ai lavori realizzati nei comuni del distretto dai ragazzi che hanno aderito al progetto sopra citato. L'ingresso è libero e durante la serata verrà offerto un buffet. In caso di maltempo l'evento si terrà presso il Cineteatro Don Bosco dell'oratorio di Molteno, Via Stazione 27.