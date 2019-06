Master post-laurea: come scegliere quello giusto

Dopo la laurea molti decidono di continuare il proprio percorso di studi, magari per fare un’ulteriore esperienza di studio, o semplicemente perché non si sentono ancora pronti per entrare nel mondo del lavoro a tutti gli effetti.

Per questo motivo, la scelta migliore è quella di frequentare un Master, un corso di perfezionamento che arricchisce la formazione universitaria di uno studente, e che rilascia un titolo di studio che rappresenta un ottimo biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro.

Diverse tipologie di Master

Innanzitutto i Master si dividono in Master di I e di II livello, a seconda che siano rivolti a chi ha una Laurea Triennale o a chi ha conseguito una Laurea Magistrale o Specialistica. Entrambi rappresentano un titolo di perfezionamento di alta formazione, seguono l’iter della formazione universitaria e prevedono un periodo di stage obbligatorio. Spesso i Master universitari nascono all’interno degli insegnamenti delle varie facoltà, e si distinguono in base alla particolarità del tema trattato, per il programma o per l’intenzionalità dei docenti.

I Master universitari rispondono spesso ad una serie di requisiti fondamentali: l’effettivo inserimento di un buon numero di corsisti nel contesto lavorativo, una selettività intransigente degli studenti, un’offerta formativa mirata, docenti qualificati e seria sinergia con le aziende.

Esistono anche Master delle Business School, aperti a tutti i laureati, sia di primo che di secondo livello. La particolarità di questo tipo di Master è l’alta specializzazione della formazione post laurea ed executive. Spesso le Business School si avvalgono di docenti esterni che vantano un'esperienza pluriennale sul campo e/o in ruoli dirigenziali del settore di riferimento del Master. Inoltre, di norma, i Master post-laurea delle Business School sono associati a stage che garantiscono ai partecipanti un contatto diretto con l'azienda e la possibilità di mettere in pratica le competenze e le conoscenze apprese e sviluppate durante il Master.

Come si sceglie un Master?

Per scegliere un Master, è bene partire dalla consapevolezza che bisogna essere lucidi nella definizione delle proprie attitudini e competenze, oltre che cercare di analizzare quale sia l’offerta di lavoro nel settore che abbiamo scelto.

È utile valutare quali siano le proprie capacità personali e quali siano le figure professionali più richieste nel nostro settore, per poter dare un'indicazione precisa sul percorso che vogliamo intraprendere. È necessario capire anche in quale settore professionale vogliamo specilizzarci, tenendo sempre presente le richieste che provengono dal mercato del alvoro.