I vantaggi di studiare lo spagnolo

Lo spagnolo è la terza lingua più parlata al mondo, ricca di fascino e sfumature. Se è l'inglese la lingua ad essere più parlata, lo spagnolo è senza dubbio più diffuso come madrelingua, secondo al mondo dopo il cinese mandarino. Ricordiamo che le nazioni parlanti ufficialmente spagnolo sono 24, mentre quelle parlanti inglese sono 21. Lo spagnolo è una lingua romanza che utilizza l'alfabeto latino, proprio per questo motivo la pronuncia di molti fonemi è simile a quella italiana, il che può essere molto vantaggioso. Non si può certo dire che studiare lo spagnolo sia semplice, ma per noi italiani dovrebbe essere meno complicato imparare la lingua ispanica.

Vantaggi di conoscere lo spagnolo

Nel mondo del lavoro, la conoscenza di una seconda lingua è molto importante. Conoscere l'inglese rende sicuramente il Curriculum interessante, ma essendo questo un mercato saturo, parlare una lingua in più potrebbe essere molto vantaggioso. Parlare correttamente lo spagnolo, è importante per lavorare in diversi luoghi sparsi nel mondo. Può aprire davvero tante porte. Per lavorare negli USA per esempio, considerando che il 50% della popolazione parla spagnolo, si dovrà conoscere anche lo spagnolo oltre all'inglese. Al giorno d'oggi, sempre più aziende assumono personale in grado di esprimersi in più lingue.

Conoscere lo spagnolo non è importante sono in campo lavorativo, ma presenta numerosi vantaggi in diversi campi:

- Mercato della lingua spagnola è più aperto di quello inglese

- E la più studiata tra le lingue romanze e si avvicina all'italiano

- Massiccia diffusione nel mondo

- Se siete alla ricerca di un’opportunità lavorativa oltreoceano, padroneggiare lo spagnolo aumenterà le vostre possibilità

- La letteratura in lingua spagnola vanta alcuni esponenti di rilievo, e la sua comprensione è una delle migliori ragioni per imparare lo spagnolo

Se i tuoi obiettivi professionali o personali, ti portano verso le lingue di tutto il mondo, sarà utile frequentare un corso che ti permetta di apprendere una nuova lingua, grazie alla collaborazione di insegnanti madrelingua. Esistono diversi corsi di spagnolo, sia online che in città, sia individuali che di gruppo, tenuti da insegnanti altamente qualificati. Il corso si svilupperà attraverso sessioni di studio che renderanno il percorso didattico coinvolgente ed efficace.