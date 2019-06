Corso di fotografia: perché iscriversi

Nonostante gli smartphone abbiano quasi rimpiazzato le macchinette digitali, la fotografia resta comunque la forma d’arte per eccezione che permetter di immortalare ogni momento importante, e conservarlo per sempre.

Per tutti gli amanti della fotografia, principianti e non, seguire un buon corso vi permetterà di imparare le tecniche di base e di migliorare le competenze già acquisite. Non occorre dunque essere dei veri professionisti.

La scelta di un corso di fotografia non è una cosa semplice e scontata, poiché i corsi non sono tutti uguali, ognuno insegnerà aspetti diversi di questo mondo in continua evoluzione. In ogni caso, le basi sono essenziali per imparare a fondo l'arte della fotografia, caratterizzata da termini e procedure tecniche.

Cosa insegna un corso di fotografia?

Prima di scegliere un valido corso di fotografia, che permetta a tutti gli appassionati di imparare le basi e le tecniche necessarie per realizzare scatti da sogno, è necessario valutare le varie proposte. È bene infatti chiedersi prima cosa abbiamo intenzione di apprendere da un corso, cosa è necessario conoscere e cosa ci aspettiamo.

Un corso base è rivolto a tutti coloro che vogliono iniziare a migliorare i propri scatti, passando dalla funzione automatica a quella manuale. Si apprenderanno quindi le basi tecniche: l’impostazione di diaframma, tempo e ISO, saper leggere la luce ambiente e comporre correttamente un foto.

Corsi di fotografia a Lecco

- Il tempo ritrovato via del Seminario, 39 Lecco

- Foto Rota Studio via Risorgimento, 48 Lecco

- Corso base di fotografia con Cristian Locatelli e Francesca Pirelli via Belvedere, 10/A Lecco